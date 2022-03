Louga : un homme condamné à 10 ans de prison ferme pour viol

Louga, 17 mars (APS) - Un homme d’une quarantaine d’années a été condamné à dix ans de prison pour le viol d’une fille à l’époque âgée de 14 ans.

Comparaissant mercredi devant le Tribunal de grande instance de Louga pour viol, pédophilie et détournement de mineure, il avait auparavant récusé ces accusations, estimant n’avoir été en contact avec la fille que dans le but de lui venir en aide.

Les faits pour lesquels il était attrait à la barre, remontent à mai 2020 lorsqu’il a été arrêté au quartier Artillerie de Louga, accusé qu’il était d’avoir séquestré et violé une fille à l’époque âgée de 14 ans.

« Il m’a enfermée pendant quatre jours dans sa chambre, me forçant à entretenir des rapports sexuels avec lui. Il m’avait même violentée », a de nouveau témoigné la victime au tribunal.

Pour avocat du mis en cause, aucun élément du dossier ne permettait de le condamner. Il a notamment insisté sur le fait qu’aucune trace de violence n’avait été découverte sur la fille. Il est même allé jusqu’à jeter un doute sur l’âge réel de la fille.

Le tribunal a finalement suivi le réquisitoire du ministère public qui avait auparavant demandé à ce que l’accusé soit reconnu coupable des accusations pour lesquelles il comparaissait.

