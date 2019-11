Louga : le procès du maître coranique de Ndiagne et de ses acolytes se tient ce matin

Toutes les attentions et tous les regards sont braqués ce matin sur le tribunal de grande instance de Louga où se tient le procès du maître coranique de Ndiagne, Oustaz Cheikhouna Guèye dit Khadim et ses cinq acolytes placés sous mandat de dépôt depuis lundi pour maltraitance exercée sur des enfants talibés.

L’attraction populaire vers cette institution judiciaire, ce mercredi, est d'une particularité telle, que le procès renferme de grands enjeux sociaux, religieux, politiques et judiciaires.

C'est ainsi que le tribunal de grande instance de Louga a été pris d’assaut très tôt ce matin par des populations venues de partout pour assister en masse au procès.