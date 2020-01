Louga: le PR Macky Sall prend part à la Ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Cheikhou Oumar Foutiyou Tall.

Le Chef de l’Etat, Macky Sall vient d’arriver à Louga pour assister à la 56ème édition de la Ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Cheikhou Oumar Al Foutiyou Tall, père de l’actuel Khalife de la communauté omarienne, Thierno Bachir Tall prévue ces 10 et 11 janvier.



Accompagné d’une forte délégation, notamment le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Enseignement Supérieur Cheikh Oumar Hane, la présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese), Aminata Touré, le député Farba Ngom entre autres personnalités de l’Etat, il a été accueilli par le gouverneur de la région de Louga, El Bouya Amar et le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries et par ailleurs maire de la ville Moustapha Diop et Mamadou Mamour Diallo.



Le chef de l’Etat va prendre part à la prière de ce vendredi chez la famille omarienne.

Thierno Mountaga Daha Tall est né en 1876 à Lambédou au Mali. Orphelin de son père Daha Tall à l’âge de 6 ans, il a été élevé par son oncle paternel Aguibou Tall considéré comme l’émir de Nioro. Une mésentente avec l’administration coloniale lui a fait quitter le Mali pour le Sénégal.



Enterré à sa mort aux cimetières musulmans des Abattoirs à Dakar, le saint homme a été exhumé pour être enterré à Louga après 28 ans sous terre.

Selon l’histoire, le saint homme est apparu en songe à trois reprises à Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh qui lui manifestait son souhait d’être exhumé et enterré à nouveau à Louga.