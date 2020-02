Louga Zéro déchet (Cleaning day) : Mamour Diallo et les populations engagent le combat contre l'insalubrité.

C'était le 4 janvier dernier que le président Macky Sall lançait, la Journée nationale du nettoiement ou « Cleaning day », pour un “Sénégal Zéro déchet." Ce samedi 29 février, le leader du mouvement "Dolly Macky", Mamour Diallo, n'a pas dérogé à la règle en engageant le combat contre l'insalubrité. Et, pour montrer l'exemple, c'est dans son fief, à Louga, précisément au quartier "Montagne" et environs, qu'il a commencé son action. Un programme "Louga Zéro déchet" déjà entamé il y'a quelques mois sous la supervision de Fatoumata Binetou Rassoul Bâ, membre du mouvement "Dolly Macky."



Sous une forte mobilisation des populations, l'ancien directeur des domaines a joué le jeu, échangeant son habituel boubou blanc immaculé, contre un couvre-chef, une tenue de sport et des baskets. Balai en main, et entouré d'une frange des autorités locales, Mr Diallo a mis la main à la pâte. Au total, huit quartiers sur les onze de la localité ont été nettoyé conformément au programme du mouvement "Dolly Macky." Il a d'ailleurs qualifié cette journée de nettoyage d'historique dans la localité...