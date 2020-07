Louga : Un cultivateur a été tué ce jeudi dans son champ par son tracteur.

Un cultivateur de l’institut islamique de Coki du nom de Mor Mané Sylla, qui labourait son champ en compagnie de son apprenti, a été tué par ce dernier qui a fait une fausse manœuvre en voulant éviter un arbre.

Son patron ayant senti l’irréparable, a tenté d’aider son apprenti avant lui même de trébucher et d’être coincé entre le châssis et la locomotive qui l’a traîné sur une certaine distance, ne lui laissant aucune chance de survie.

La gendarmerie de Coki et les sapeurs de Louga alertés ont rallié les lieux pour procéder au constat des faits et à l’acheminement du corps de la victime à la morgue de l’hôpital de Louga.



Mbargou Diop, correspondant à Louga