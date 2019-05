Louga : Un commerçant dévalisé à son domicile par une bande de malfrats

Dans la nuit du lundi à ce mardi vers 3h du matin, le commerçant Cheikh Mboup officiant au marché dit" police", a été sauvagement agressé dans son propre domicile, par une bande de braqueurs armés jusqu'aux dents.

La bande après avoir malmené la victime et menacé épouse et enfants, a emporté une somme de plus de 500.000 f, un véhicule 4X4 et des bijoux de valeur appartenant à son épouse.

La victime qui a été gravement blessée est hospitalisée à l’hôpital de Louga.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.