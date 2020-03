Louga / Parc d’attraction sur le boulevard Abdou Diouf : Le projet adopté par le conseil municipal.

Le conseil municipal de Louga a adopté le projet porté par le maire de Louga Moustapha Diop pour l’érection d’un parc d’attraction pour les enfants sur le Boulevard Abdou Diouf.



Après environ 11 heures de négociations, le projet a été finalement adopté par 43 conseillers municipaux contre 4 qui se sont opposés.

Le projet qui a été contesté par l’opposition lougatoise y voyant une façon de dilapider les terres, a connu un franc succès lors de son vote. Après la projection de diapositives du programme, la majorité des conseillers a été convaincue par l’exposé du promoteur. Ils ont souligné « l’importance et la nécessité d’un tel projet pour la modernisation de ce boulevard déjà vieux de 38 ans et qui est en train de subir l’usure du temps. » Le projet du parc d’attraction a finalement été adopté par le Conseil municipal.



Une manière des Loutagois de dire au Ministre-Maire Moustapha Diop qu’ils acceptent l’érection du parc d’attraction qui permettra aux enfants de s’amuser lors des week-ends ou des vacances.



C’est le préfet du département de Louga Mamadou Khouma qui a supervisé le déroulement de cette session retransmise en direct par des organes de la presse régionale.



Après l’adoption du projet, le maire de Louga a fait une tournée ce week-end dans les quartiers les plus défavorisés de Louga pour s’enquérir de leur situation. Un geste hautement salué par les habitants des quartiers dits de « fakk deuk ».



Pour terminer le maire de Louga est parti à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye où il a rencontré le personnel médical et a offert une enveloppe aux femmes pour l’organisation du 8 mars qui marque leur journée mondiale.