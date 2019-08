Louga : Mamour Diallo revient en force, déterminé et galvanise ses troupes...

Un jour après la nouvelle plainte déposée, ce vendredi, contre lui et la commission d’enquête de l'Assemblée nationale par Ousmane Sonko, le leader du mouvement "Dolli Macky", Mamour Diallo, a présidé hier samedi à louga une assemblée générale qui s'est transformée en meeting, tellement la mobilisation était forte.

Au cours de la rencontre, Mamour Diallo s'est dit plus que par le passé engagé auprès du président Macky Sall, pour le soutenir à réussir le pari de l'émergence du Sénégal qu'il s'est fixé, avant de réarmer moralement ses troupes.

Parlant pour la première fois en public, à Louga, de l'affaire des 94 milliards, il a affirmé qu'il n'en est rien et a balayé d’un revers de main toutes les allégations calomnieuses de détournement portées sur sa personne.

Il a salué l'initiative de l'Assemblée nationale d'avoir créé une commission d’enquête sur la question, pour y apporter des éclairages et a apprécié les conclusions des travaux de cette commission...



Mbargou Diop, correspondant à Louga.