Louga / Mamour Diallo à l'opposition : " On a dépassé le stade où des élections peuvent être truquées au Sénégal "

Le président du mouvement Dolli Macky repond aux détracteurs du ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Mamour Diallo estime " qu'on a dépassé les limites où des élections peuvent être truquées au Sénégal. Ce n'est plus possible ! Sinon Abdoulaye Wade et Macky Sall n'auraient pas été président ", a t-il confié à la presse.

Par ailleurs, il invite les acteurs de la classe politique sénégalaise à plus de raison.