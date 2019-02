Louga : Madické Niang promet un ministère de souveraineté chargé des affaires religieuses et des cultes

Me Madické Niang s'est adonné à un bain de foule ce jeudi, sur le bord de la route menant au quartier et Dekeundo, dans la région de Louga, où il a tenu un meeting. À l’entrée de la ville, le candidat de «Madické 2019» s’affichait en compagnie du responsable libéral, Cheikh Abdou Ndiaye. Sur place, le candidat à la présidentielle a échangé durant de longues minutes avec les personnes venues le saluer. Quelques dizaines de militants étaient présents. Et parmi eux, les membres du mouvement Askanwi Mognou Soxal (Ams). Prenant la parole, Me Madické Niang garantit qu'un ministère de souveraineté chargé des affaires religieuses sera créé pour prendre en charge les préoccupations de tous les cultes...