Louga / Le leader du mouvement Dolli Macky tacle sévèrement l'opposition : " Ceux qui polémiquent n'ont rien compris ! Ce ne sont que des blas-blas..."

A Louga, ce matin, le président du Mouvement Dolli Macky, en l'occurrence Mamour Diallo, s'en est sévèrement pris à l'opposition qui émet des réserves sur la transparence du processus électoral, demandant, dans la foulée, le départ du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et la nomination d’une personnalité consensuelle. en direction de la présidentielle de 2019.0

" Ceux qui polémiquent n'ont rien compris. Ce ne sont que des blas-blas", a-t-il confié à la presse et aux militants qui étaient venus nombreux participer au forum des jeunes dollistes.

Mamour Diallo poursuit : "Pour la première fois au Sénégal, un président de la République a mis en place un programme qui prend en compte les besoins de toutes les couches de la population du pays. C'est le PSE ! Un plan qui a réuni l'adhésion de toute la communauté internationale".

Le directeur des Domaines invite ainsi les jeunes à s'approprier ce projet

"Il est important que tous puissent être imprégnés de ce plan, et général, du bilan de Macky...", exhorte le Lougatois.