Louga : Le MEDD au Ranch de Dolly pour parer au feu dans la zone sylvo-pastorale.

En visite, ce jeudi dans la région de Louga, le ministre de l'environnement et du développement durable compte mener la bataille contre le phénomène récurrent de feu de brousse.

Cette année, compte tenu de la forte pluviométrie, il est évident que le tapis herbacé sera beaucoup plus volumineux. D'où l'importance de l'aménagement des pare-feux qui vont s'étendre globalement sur les 87.500 ha du Ranch de Dolly.

C'est pourquoi, le ministre Abdou Karim Sall, mesurant l'ampleur de potentiels dégâts, imprévisibles pouvant être provoqués par les feux de brousse, a procéde au lancement de l'ouverture des pare-feux.



Pour le moment, il y a près de 375 km de pare-feux ouvert ou entretenus par les eaux et forêts. Le ministre de l'environnement et du développement durable envisage cependant atteindre dans les jours à venir, 100 km de pare-feux pour préserver le tapis herbacée.

Ce qui est le plus important à retenir au cours du déplacement du ministre Abdou Karim Sall, est le message délivré aux populations de Dolly pour la préservation de ce patrimoine économique. "Je tiens à lancer à l'endroit de tous les sénégalais de faire face à ces feux de brousse qui sont caractérisés par l'impévisibilité pouvant aboutir à d'énormes dégâts", a laissé entendre le défenseur de l'environnement.



À préciser que cet après midi, le ministre va tenir un comité régionnal de développement(CRD) à Linguère pour échanger avec les différents acteurs sur les enjeux des feux de brousse et dégager des solutions pour mieux gérer l'environnement.