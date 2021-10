Louga : Keur Ndiaye Oumy interpelle le Président Macky Sall sur son programme d'électrification rurale.

Sans électricité depuis belle lurette, les habitants du village de Keur Ndiaye Oumy situé dans la communauté rurale de Kelle Guèye (Louga) ne savent plus où donner de la tête, ni à quel saint se vouer. Depuis trois mois, date à laquelle des poteaux ont été déchargés et déposés sur la place du village, les habitants de cette bourgade située à moins de 10 kilomètres de Louga ne cessent de nourrir l'espoir, hélas vain, de voir leur village électrifié grâce au programme d'électrification rurale du Président Macky Sall.



Pire, les poteaux de même que le béton sont en train d'être transportés ailleurs. Inquiets, ces populations d'interpeller le Président Macky Sall et de pointer un doigt accusateur sur Myna Distribution Technologie S.A, l'entreprise qui a gagné le marché.



« Nous invitons le Président Macky Sall à saisir de ce dossier afin que les travaux puissent se poursuivre et que Keur Ndiaye Oumy dispose enfin de l'électricité car nous vivons dans une insécurité totale » , tonne le porte-parole du jour Serigne Abdou Lô.



Toujours, selon lui, leur village est en pleine reconstruction grâce à Aliou Lô, PDG de Lobou Mame Diarra, mais sans électricité tout est presque voué à l'échec. « Aliou Lô a, sur fonds propres, réalisé le poste de santé, l'école primaire et des logements. Il est en train d'ériger la grande mosquée, d'autres logements et un Institut Islamique pour le développement de son terroir », non sans faire remarquer que sans électricité leur village ne saurait atteindre l'émergence.