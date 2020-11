Louga / Gestion de l'Environnement : Les indications du ministre Abdou Karim Sall pour assurer une protection du patrimoine forestier.

À l'issue de la première journée de cette campagne de lutte contre les feux de brousse, le ministre de l'environnement et du développement durable a fait la synthèse après plusieurs interpellations concernant la préservation de l'environnement. Après l'ouverture de pare-feux au Ranch de Dolly, Abdou Karim Sall a bouclé la journée avec un comité régional de développement dans lequel ont pris part le gouverneur de la région, le maire, le Conseil départemental, les agents des eaux et forêts et d'autres structures œuvrant dans le secteur de l'environnement.



Les interventions ont été nombreuses et variées. Mais, toutes concordent dans le sens de voir comment travailler en synergie pour que les feux de brousse puissent devenir une histoire ancienne. En effet, les populations de Louga prenant successivement la parole, demandent plus de soutien pour mieux préserver leur environnement. Elles demandent également l'appui et plus d'autonomie des CDD au niveau des zones rurales. Pour elles, "Il faut que chaque commune s'engage pour lutter contre ces feux de brousse. Elles proposent également que les Eaux et Forêts puissent être plus regardant sur l'entrée des vendeurs de charbon de bois.



Un autre problème auquel sont confrontés les gardiens de l'environnement est celui de la sécurité au niveau du Ranch de Dolly. L'Union des exploitants forestiers de la région de Louga a également demandé au ministre de les appuyer dans l'obtention de permis spéciaux : " Nous demandons des permis spéciaux pour avoir du bois de chauffage... C'est pourquoi nous voulons lancer un message au ministre pour faciliter aux exploitants, l'accès au bois de chauffage", lança le représentant des exploitants.



Le code foncier, la mise en œuvre de ces textes et lois et l'implication des collectivités territoriales sont autant d'aspects qui se sont invités dans cette rencontre du ministre avec les acteurs de l'environnement.

Le Conseil départemental, pour sa part, a souhaité le renforcement des Eaux et Forêts de même que l'implication de la jeunesse qui peut être un vecteur de communication et de sensibilisation.



Prenant la parole, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a tenu à rappeler dans un premier temps, que les collectivités territoriales doivent réellement s'impliquer car, le président de la République a même opté pour la territorialisation des politiques publiques. Pour Abdou Karim Sall, le PSE VERT, qui est un point important dans le programme du président de la République, mériterait que les acteurs et élus locaux au niveau des communes et territoires, puissent être décisifs dans sa concrétisation. Il a aussi insisté sur le développement de la culture fourragère.



Cependant, sur le problème des gardiens, de la sécurité et du transport du charbon de bois, AKS restera catégorique : "Nous allons prendre des mesures fermes pour résoudre cette préoccupation". Revenant également sur les moyens pour mieux lutter contre les feux de brousse, il estime que deux citernes de 6 et de 10 m3 vont etre mutualisées pour faire face aux feux de brousse..." Sur le soutien des agents des Eaux et Forêts, des recrutements vont se faire et, sachez que les Eaux et Forêts vont être bien pris en compte avec une discrimination positive et spéciale pour la région de Louga", assurera le ministre de l'environnement et du développement durable.



Il a ajouté que la protection du patrimoine forestier est bien une préoccupation du président de la République. C'est pourquoi, poursuit-il, "La lutte contre la coupe abusive de bois et la reforestation sont les deux leviers pour matérialiser le PSE/ VERT".



Le MEDD s'engage entièrement dans la lutte contre la coupe de bois qui est un phénomène récurrent et qui risque de nous laisser des terres vides sans aucune richesse.



Pour finir, le ministre insistera sur cette question que tous les intervenants ont souligné et qui n'est autre que le renforcement des Eaux et Forêts : "Les agents des Eaux et Forêts ont une tâche très difficile. Mais nous allons travailler à donner plus de moyens pour que votre travail sur le terrain puisse se matérialiser", a rassuré AKS.