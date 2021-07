Le président du « Mouvement Dolly Macky » (M.D.M) Mamadou Mamour Diallo soucieux du développement de sa région, a organisé un grand forum sur l'emploi et l'orientation des jeunes de Louga.



Cinq panélistes ont tour à tour partagé leurs expériences avec les jeunes sur un thème bien précis concernant la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, surtout avec la nouvelle orientation du Président Macky Sall qui a décidé de fiancer les jeunes à hauteur de 450 miliards FCFA pendant trois ans.



"Tous les parents ne sont préoccupés que par l'avenir de leurs enfants. Mais heureusement, nous avons la chance d'avoir un dirigeant qui a de la vision en la personne de son excellence le Président Macky Sall dont la seule ambition est d'offrir aux jeunes, depuis qu'il est à la tête du pays, la chance de réussir ici dans dans ce pays", a laissé entendre le président de MDM.



Il soutient qu'il ne compte ménager aucun effort pour soutenir les jeunes de Louga dans toutes leurs épreuves pour qu'ils réussissent. Aussi, n'a-t-il fini de lancer quelques tuiles dans le jardin de l'actuel premier magistrat de la ville sans le nommer. "Kouko wara def té défoko, soula li météé massa" (Si celui qui devait faire ce que nous sommes en train de faire éprouve du mal à digérer nos actes, alors nous sommes désolés pour lui", lance-t-il, avant de lister tous les projets et programmes mis en place à Louga pour appuyer les jeunes et les femmes.



Ce qui témoigne à nouveau de la ferme volonté du président de MDM de briguer le suffrage des électeurs aux prochaines locales.