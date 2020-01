Louga / DAC de Dodji : "Nous allons concentrer tous les efforts nécessaires pour que même avant l'échéance, nous puissions inaugurer ce DAC qui sera un joyeux " (M. Pape M. Ndour, Coord. Nat. PRODAC)

L'Etat du Sénégal avec l'appui de la Banque Islamique de Développement (BID), a injecté 52 milliards FCFA qui serviront à faire 4 nouveaux domaines communautaires, dans quatre régions différentes. Il s'agit du DAC de Dodji (Louga), du Niomboto (Fatick), Fafacoura (Kolda) et Boulel dans la région de Kaffrine.

Le lancement du DAC de Dodji a eu lieu ce Mardi 07 Janvier 2020, au cours d'un CRD présidé par le Gouverneur de région, M. Elhaj. Bouya Amar, avec à ses côtés l'ensemble des préfets et sous-préfets de la région et du coordonnateur national du PRODAC, M. Pape Malick Ndour. Le DAC de Dodji, occupera une superficie de 2000 ha aménagés et mis en valeur, créera près de 5250 emplois, et devra coûter 9 544 154 882 F CFA et 55 Groupements d'Entrepreneurs Agricoles (GEA) devront y intervenir.

Le comité régional de développement, qui regroupait l'ensemble des acteurs venus des quatre coins de la région, a été l'occasion, pour le coordinateur national du PRODAC de revenir sur les grands axes et les composantes du DAC de Dodji, qui devra être fonctionnel en 2022. En effet, dès lors que le financement est bouclé et le bureau d'étude déjà recruté, "Nous allons concentrer tous les efforts nécessaires pour que même avant l'échéance, nous puissions inaugurer ce DAC qui sera un joyau capable de régler tous les problèmes de l'emploi des jeunes au niveau de la région", a dit M. Ndour...