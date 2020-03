Louga / CRD sur le plastique : le MEDD souhaite faire descendre l’information à un niveau beaucoup plus profond

Le ministre de l’Environnement et du développement durable a rencontré les élus locaux, les chefs des Collectivités territoriales et l’ensemble des parties prenantes de la région de Louga dans le cadre de la vulgarisation de la loi 2020-04 du 08 janvier 2020 interdisant les sachets plastiques et certains produits plastiques à usage unique ou produits plastiques jetables sur toute l’étendue du territoire national. « Le péril plastique plus qu’un défi environnemental constitue une préoccupation économique et sociale dans la région de Louga », a dit le ministre à l’entame des travaux.

Abdou Karim Sall a ainsi donné des instructions fermes au gouverneur de Louga, El Hadj Bouya Amar, de faire des CDD dans les trois départements et des CLD en vue de descendre l’information à un niveau beaucoup plus profond et de toucher beaucoup de populations. Alors que la loi devrait entrer en vigueur le 20 avril 2020, le ministre de faire savoir qu’il a pris toutes les mesures en collaboration avec les ministres du Commerce, de la Justice, des Forces armées, des Finances et de l’Intérieur...