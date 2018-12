Louga : 600 lampadaires solaires éclairent la commune

L’éclairage public a été un projet prioritaire du Conseil municipal de Louga. C’est dans l’exécution de ce volet (après la fin de l’hivernage, avec ses lots d’insalubrité) que l’équipe de l’édile de la ville de Louga a démarré avec 300 solaires installés dans les quartiers et les grandes artères ciblés. L’autre moitié suivra bientôt. L’insécurité exigeait une diligence de l’entreprise d’électrification Mandickou Diop, qui a gagné le marché et fait le nécessaire dans les délais exigés par le Maire Moustapha Diop dans le cahier des charges. L’opposition parle »d’opération de charme électoral». Les populations « saluent l’éclairage de la commune habituée au délestage, aux ampoules et aux néons vite grillés « .