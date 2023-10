Louga: « 15 milliards d’investissements dans la région depuis l’arrivée de Macky à la tête du pays » (PM)

Dans la capitale du Ndiambour depuis hier, le premier ministre Amadou Bâ a magnifié la politique économique du président de la République Macky Sall dans la région. Le chef du gouvernement qui se réjouit de voir que le chef de l’Etat a très tôt compris que « disposer d’un capital humain de qualité est un des meilleurs atouts pour conduire le pays vers l’émergence ». C’est d’ailleurs pourquoi il ne cesse de réaffirmer que c’est le premier des investissements car les ressources humaines constituent la première richesse d’une nation. C’est dans le même ordre d’idées que se situent, dira le premier ministre lors de son discours, les autres investissements consentis au profit de la région de Louga pour le secteur de l’éducation et de la formation.



En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, « le Chef de l’Etat a fait mobiliser, au profit de la région de Louga, plus de 15 milliards de francs ». Grâce à cet investissement, 1007 salles de classe, 50 écoles élémentaires complètes, 5 collèges d’enseignement moyen, 4 lycées d’enseignement général, 28 daara modernes et un centre régional de formation du personnel de l’Education ont été construits. À cela s’ajoutent les 2 inspections de l’Education et de la Formation, les 241 blocs administratifs, les 2 autres blocs scientifiques et technologiques, 185 blocs d’hygiène, 12 points d’eau et 10 180 mètres linéaires de murs de clôture.



Au regard de ces investissements, le Premier ministre estime que le défi qui les interpelle tous aujourd’hui reste celui de la qualité des résultats qu’il nous faudra relever, par l’engagement, la rigueur et la persévérance dans le travail.