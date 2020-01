Louga : « D'ici trois mois nous allons inaugurer le DAC de Keur Momar Sarr » (Pape Malick Ndour)

À l'arrêt depuis deux ans, les travaux du DAC de Keur Momar Sarr, ont officiellement repris au mois de septembre 2019. Depuis cette date, "les travaux n'ont pas arrêté. Et d'ici trois mois nous allons inaugurer le DAC de Keur Momar Sarr." L’assurance est du coordinateur national du PRODAC, M. Pape Malick Ndour, qui s'exprimait en marge du CRD de lancement tenu ce 07 Janvier 2020, du DAC de Dodji. Et d'ajouter : "depuis la reprise des travaux lancée par la Ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall, les travaux n'ont pas arrêté et nous avons bon espoir que dans trois mois le DAC sera livré..."