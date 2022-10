Lompoul / 6ème Édition du Festival du Sahel : Enjeux économiques, Tourisme et Exploitation du Zircon, la population de Guéoul expose ses craintes

Initié depuis 2009, le Festival du Sahel est une grande manifestation des cultures du Sahel, qui se tient dans le nord-ouest du pays, à Lompoul, dans la commune de Guéoul. Cet événement culturel suite aux perturbations notées depuis 2015, d'abord avec le virus Ebola, la crise du Mali, la pandémie de la Covid-19, etc… est de retour cette année pour sa 6ème édition qui déroulera du 4 au 6 Novembre prochain.

Organisé par la société ARTECOM, en collaboration avec la population de la commune de Guéoul, le Festival du Sahel promet un week-end de musique et de rythme, mais aussi marqué par une offre culturelle plus large, avec des projections de films, des workshops, des ateliers entre autres.



Un moment de rencontres et d’échanges entre les peuples du Sahel et leurs cultures, avec la participation d’artistes venus de toutes les contrées d’Afrique pour représenter leur tradition musicale tout en veillant à préserver un esprit d’authenticité et la mise en valeur de la coutume des siens.

Ce festival tenu à Lompoul est aussi une grande opportunité pour les populations riveraines qui profitent de cet événement pour booster leur économie locale. En effet, à travers les foires qui seront installés sur le lieu, ce sera une occasion pour les commerçants de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. C'est aussi l'occasion de faire connaître la destination de Lompoul.











Cependant, cette réouverture du festival du Sahel n'a pas empêché la population de Guéoul de manifester sa crainte concernant la délocalisation de ce festival pour des raisons liées à l'exploitation de zircon qui s'étale sur une durée de 5 ans. Et ce malgré les propos des organisateurs qui ont tenté de les rassurer au cours de leur point de presse annonçant l'événement.



Reportage...