Loi sur le viol et la pédophilie : « Il faut la promouvoir dans les langues nationales ». (Zahra Iyane Thiam)

Présente au palais de la République ce vendredi lors de la promulgation de la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, le ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam s'est félicitée de ladite mesure qui protège un peu plus les femmes et les enfants. À l'en croire, "l'importance de cette loi est telle qu’il faut la promouvoir dans les langues nationales, afin que nul n'en n'ignore", insistera t-elle...