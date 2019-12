Loi sur le viol : Néné Marème Kane prône une communication sur les mariages précoces à l'intérieur du pays.

Dans son intervention de ce matin, la députée de Kanel a interpellé le ministre de la justice sur ces différents cas de mariage qui se font très tôt dans certaines localités du pays. Assurant déjà qu'elle votera la loi sur le viol et la pédophilie, la députée "Foutanké" déplore ces mariages qui se font entre une personne adulte et un enfant de 12 ans par exemple. Ce sont des choses qui peuvent provoquer une humeur de part et d'autre et peuvent même conduire à des actions de forcing sur l'enfant et pouvant conduire à des résultats regrettables.