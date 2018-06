Loi sur le parrainage : l’opposition soupçonne Macky de prendre une longueur d’avance en cas de second tour

Fidèle à sa méthode éculée alternant ruse et violence, Macky Sall s’apprête à imposer à un Parlement soumis le vote d'une loi sur mesure qui généralise l'exigence d'un parrainage aux candidats à toute élection nationale ou locale. Alors que les Sénégalais s’apprêtent à fêter la fin du mois béni de Ramadan, la Korité, Macky Sall fait passer son projet de loi inique en procédure d’urgence jeudi 14 juin 2018 en Commission des Lois et lundi 18 juin en séance plénière.

Tout le monde sait qu'il s'agit là d'une manipulation politicienne de plus, cousue de fil blanc et qui vise à supprimer tout risque de défaite au second tour, en choisissant lui-même ses futurs adversaires lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019.

En comptant sur sa majorité parlementaire mécanique, usurpée à l’aide d’un scrutin frauduleux, pour pouvoir fixer seul et de façon autoritaire les règles du jeu électoral, Macky Sall persiste à violer la Constitution de la République, compromettant ainsi gravement la stabilité politique et la sécurité du pays. Ce que personne n'a le droit de faire.



Pareil comportement de dictateur émergent est intolérable en démocratie et ne saurait donc être toléré par les patriotes et démocrates du Sénégal, regroupés au sein du FRN.

C'est pourquoi nous adressons une mise en garde solennelle à Macky Sall et lançons un appel pressant à tous nos concitoyens du pays et de la diaspora à se considérer en état de légitime défense démocratique et les invitons à s'unir, à s'organiser et à agir ensemble pour mettre en échec le plan machiavélique du Président sortant et à intensifier la résistance nationale.







Dakar, le 13 Juin 2018