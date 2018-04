Loi sur le parrainage : « Macky Sal veut rétablir l’équité et l’équilibre pour les candidats » (Samba Diaw, Convergence libérale)

« Aujourd’hui en soumettant ce projet de loi sur le parrainage citoyen à l’Assemblée nationale, le président Macky Sall veut rétablir l’équité et l’équilibre pour les candidats, préserver la dignité et le prestige de la fonction présidentielle, stabiliser le parrainage dans notre pays à travers les règles de présentation d’une candidature et enfin introduire le Sénégal dans le cercle restreint des grandes démocraties », telle est la conviction de Samba Diaw, leader de Convergence libérale.

D’ailleurs, assure t-il, le système du parrainage n’est pas nouveau dans la constitution sénégalaise, et il suffit de jeter un coup d’œil sur les différentes révisions constitutionnelles de 1963, 1978 et 1991 pour être édifié.

Selon Diaw, l’élection présidentielle est trop prestigieuse pour ne pas être banalisée, aussi son parti soutient il « sans réserve le parrainage citoyen et invite les députés à être du côté du peuple qui a fini d’exprimer son rejet de la floraison de candidats sans illusions et fantaisistes qui grèvent nos maigres ressources ».

Pour finir, et s’adressant à l’opposition, Diaw de noter que « ne s’étant toujours pas remis de son déficit organisationnel et structurel joue à l’intimidation et à la menace pour justifier son absence fréquente aux grands rendez vous où s’écrivent la plus belle page de notre démocratie ». Mais dira t’il, leur plan diabolique anti patriotique et anti républicain qui consiste à faire capoter l’organisation du scrutin présidentiel qu’elle sait perdu d’avance est mis à nu.