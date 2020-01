La députée du groupe parlementaire de la majorité au niveau du département de Kanel, Néné Mariam Kane, a vigoureusement dénoncé les cas de mariages précoces notés dans la région de Matam en alertant sur la nouvelle loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie. ‘’Nous sommes ici dans le Fouta où les cas de mariages précoces sont récurrents, la nouvelle loi sur la criminalisation du viol et la pédophilie est une réponse à cette pratique’’, a-t-elle renseigné.

Pour la parlementaire, la loi instaurée par le régime du président Sall est venue donner un nouveau souffle aux jeunes filles et aux femmes. ‘’C’est un avertissement à l’endroit des populations de la zone nord qui s’y adonnent’’, a martelé Néné Mariam Kane. Elle s’exprimait à l’occasion de la visite du ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants dans le département de Kanel. Son déplacement s’inscrit dans le cadre de sa tournée d’animation socio-économique dans cette partie nord du pays.