Loi de finances initiale 2021: Le budget du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural connaîtra une hausse.

Le budget du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural va connaître une augmentation, avec la loi de finance initiale 2021. Selon le document introductif présenté en commission hier à l'Assemblée nationale, par le ministre Moussa Baldé, le projet de budget 2021 de son département est estimé à 170 915 801 698 francs CFA, contre 152 044 525 199 francs CFA, dans la loi initiale 2020, soit une hausse de 18 871 276 490 francs CFA en valeur absolue et 12, 41% en valeur relative.



« La répartition à travers nos différents programmes budgétaires est la suivante : sécurisation de la base reproductive et développement des infrastructures rurales : 52 275 555 641 francs CFA, soit 30,59% du budget. Augmentation de la production, diversification et valorisation des produits agricoles : 107 778 452 174 francs CFA, soit 63, 06% du budget. Accompagnement à la production, financement, recherche, formation et appui-conseil : 8 471 379 034 francs CFA, soit 4,96% du budget. Pilotage, gestion et coordination administrative : 2 390 414 840 francs CFA, soit 1,40% », rapporte le document publié par le quotidien Enquête dans sa livraison du jour...