Loi de finances initiale 2021 : Le budget arrêté à 4.589,15 milliards de F CFA.

Le budget de cette année sera mis en place en tenant compte des effets de la pandémie du coronavirus qui a bouleversé particulièrement l'économie.



L'année 2020, avait certes consacré le basculement du budget en mode programmes, mais la mise en oeuvre avait eté interrompue à cause de cette pandémie à covid-19.



Le projet de loi de finances de l'année 2021, sous l'empire de la LOLF 2001-09, intégrant l'amortissement de la dette publique, est arrêté cette année à 4.589,15 milliards de francs CFA, soit une hausse de 373, 95 milliards en valeur absolue et de 8,9% en valeur relative.



Dans la loi de finances initiale de 2021, les recettes sont arrêtées à 3. 225,9 milliards et 3.969,9 milliards de francs CFA en dépenses avec un déficit budgétaire de 743,9 milliards de francs CFA.



À rappeler que ledit projet de loi sera bâti sur une prévision de croissance de 5,2% et un déficit budgétaire attendu à 5% contre 6,1% lors de la loi de finances rectificative de 2020...