Loi d'interdiction des sachets plastiques : Les commerçants de Thiaroye dénoncent le forcing de l'État.

L'association des commerçants et industriels du Sénégal, section de Thiaroye Gare, dénonce le forcing de l'État à leur endroit. En effet, avec la loi interdisant l'importation des sachets plastiques, des commandes qui avaient été effectuées en Thaïlande avant l'entrée en vigueur de la loi se sont vu bloquées à Karang et au port de Dakar. Les commerçants qui ont déjà payé les frais de douane décrient la saisie de leurs marchandises et une perte évaluée à plus de 7 milliards. En conférence de presse ce matin, ils ont dénoncé leur non implication dans l'application de la loi avant de réclamer qu'on les rétablisse dans leurs droits.