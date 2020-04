Pour cette loi d'habilitation sociale, le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, le député Cheikh Mbacké Bara Dolly est catégorique : leur groupe parlementaire adhère sans réserve pour l'adoption de ce projet de loi.



"Le combat que nous avons engagé est le combat de toute l'humanité et nous appelons les sénégalais à se mobiliser davantage à côté de l'État pour combattre cette maladie", a souligné le parlementaire devant le ministre de la justice Maître Malick Sall et ses pairs députés.



Face à une telle situation, Cheikh Mbacké Bara Dolly invite ses camarades politiques à mettre en avant l'intérêt général, la patrie, pour aboutir à des résultats considérables.



Le député plaide également pour une prompte distribution des aides auprès des familles concernées, les daaras et les chefs religieux...