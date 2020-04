Loi d’habilitation / Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly : « Nous sommes prêts à donner au président les armes nécessaires pour faire face à cette crise »

Le Covid-19 est à combattre sur tous les plans. C’est l’enjeu que le député et membre de l’opposition, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, a compris à travers sa prise de parole à l’occasion du vote du projet de loi portant habilitation au président de la République des prérogatives pour faire face à cette crise sanitaire causée par le Covid-19.



« Nous voulons permettre au président d’avoir plus de force pour lutter contre cette pandémie », a souligné le président du groupe parlementaire de l’opposition. Ainsi, il soutiendra donner les armes au président pour mieux gérer la situation sanitaire qui interpelle tous les sénégalais.



Toutefois, le parlementaire listera quelques points. « Nous restons toujours alertes pour voir l’aboutissement de ces initiatives car, il faut gérer de manière efficace ce budget dégagé pour venir en appoint aux familles et mieux lutter pour que notre économie ne s’effondre point. »



Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly tiendra aussi à remercier le corps médical et à l’appui qu’il faut leur donner dans la période difficile qu’il traverse. « Nos médecins doivent être encouragés et bien soutenus, car ils sont les premiers exposés ».