Loi d'amnistie pour Ousmane Sonko et Cie : la réaction de Amadou Ba, ex-Pastef

Pour pouvoir apaiser la tension politique du pays, le président de la République Macky Sall a annoncé une loi amnistie générale. Selon Amadou Ba (ex Pastef), « une loi d’amnistie est une simple loi ordinaire qui est adoptée à la majorité simple, même pas une majorité qualifiée de 3/5ème. »Pour lui, l'amnistie n'est pas irrévocable et peut être remise en question. « La loi d’amnistie est de nature purement législative et non constitutionnelle. Elle peut être facilement répudiée par une nouvelle Assemblée nationale qui mettra en place une commission d’enquête indépendante sur les événements amnistiés de 2021 à 2024 », affirme-t-il sur sa page Facebook.