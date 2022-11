Logements sociaux : Le ministre Abdoulaye S. Sow annonce 100 toits au moins pour chaque département

Au terme du long marathon avec le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, les députés de la 14e législature ont adopté, dans leur majorité, le budget de l’année 2023 qui, pour rappel, a eu une baisse de 26 901 776 325 de francs CFA, par rapport à l’année dernière. Mais le ministre Abdoulaye Seydou Sow donnera quelques indications sur les secteurs qui ont été le plus discutés dans l’hémicycle. Il s’agit du cadre de vie et du logement. Pour ce qui est des 100.000 logements, le ministre annonce qu’il y aura au moins 100 logements dans chaque département sur les 46. D’ailleurs, à Diourbel, un programme de 1067 logements a été lancé. Pour rappel, dans la plateforme d’inscription, plus de 271.000 personnes ont été répertoriées. La réception des logements dépendra de la demande, car selon le ministre, dans certaines zones, des constructions de logements ne pourront se faire étant donné qu'aucune demande n’y a été faite.







Le ministre, sur les cas de l'Office des Hlm et de la Sicap, précisera que l’État a opté pour leur renforcement en vue de leur participation dans ce programme. La valorisation du secteur privé national est aussi, d’une pertinence pour le président Macky Sall qui est un nationaliste. Toutefois, l’élargissement du champ d’appel d’offres est nécessaire à d’autres investisseurs tout en favorisant l’intérêt du Sénégal qui ne doit aucunement subir des pertes à travers des partenariats.