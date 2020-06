Logements / Menacés d'expulsion par leurs logeurs, les 600 étudiants de Kaolack de l'université de Bambey sont en plein désarroi.

Après deux mois d’arriérés de paiement de leur loyer, les 600 étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ne savent plus où donner de la tête.



Lors d'un face-à-face avec la presse de Kaolack, ces derniers ont décidé de se rendre aujourd'hui au niveau de cette université pour récupérer leurs bagages en vue de rentrer chez eux. En cause, les étudiants ressortissants de Kaolack et orientés dans cette université, sont menacés d’expulsion par leurs logeurs qui exigent le paiement de 2 mois d’arriérés.



Ne sachant plus à quel saint se vouer, ils sont tombés d'accord de ne pas attendre cette humiliation. C'est pourquoi, ils ont décidé de vider les lieux en attendant de trouver une solution liée à leur couchage.



Pour l'heure, c'est le silence total du côté des autorités locales de Kaolack au grand dam des concernés...