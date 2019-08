Logement, eau, électricité, gaz : Hausse des prix

Les prix des services de logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont augmenté de 3,6 %, au deuxième trimestre 2019. Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette augmentation est en rapport avec la montée des prix des produits pour l'entretien et réparation courante (+3,2 %). « Comparés au trimestre correspondant en 2018, ils se sont raffermis de 3,5 %, en rapport avec l'appréciation des prix des produits pour l'entretien et réparation courante (+2,4 %) et des combustibles liquides (+7,5 %). Comparés au premier semestre 2018, les prix se sont appréciés de 1,9 %. La contribution de la fonction à l'évolution d'ensemble est de -39,5 % », précise « EnQuête » selon la note des prix à la consommation de l’agence publiée hier. Elle informe aussi que les coûts des biens et services de santé ont augmenté de 5,7 % pendant la période sous-revue. « Cette évolution est consécutive à celle des prix des médicaments traditionnels (+5,1 %). En comparaison au trimestre correspondant en 2018, ils se sont accrus de 5,8 %, sous l'effet de la hausse des prix médicaments traditionnels (+4,9 %). Sur les six premiers mois de 2019, ils se sont relevés de 2,8 %. La fonction a contribué à hauteur de -17,9 % à l'évolution d'ensemble », lit-on dans le document.