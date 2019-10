Locales : les élections officiellement reportées, le mandat des élus prorogé

Les élections locales de Décembre seront bel et bien reportées. Alors que ce chapitre figurait dans les discussions du dialogue politique et que les différentes chapelles politiques en avaient exprimé le souhait, le Chef de l’Etat vient d’officialiser la mesure. En effet, en conseil des ministres aujourd’hui et au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant report des élections prévues le 1er décembre 2019. Ce n’est pas tout, il a décidé aussi de la prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.