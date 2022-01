Locales kolda 2022 : de nouvelles têtes dans plusieurs mairies…

Avec ces locales, on note l’arrivée de nouvelles têtes dans les mairies, issues soit des listes parallèles de bby ou de l’opposition. Ainsi, des mairies bby ont changé de tête mais reste dans la mouvance présidentielle. Mais il faut noter aussi que l’opposition a gagné une commune en l’occurrence celle de Saré Bidji avec la coalition Gueum sa bop de Bougane Guèye Dany.



Les communes de kolda (nay leer), Dialambéré (and liguey sunu gokh), Médina Chérif (and liguey sunu gokh), Mampatim (and liguey sunu gokh), Tankanto Escale (nay leer), Saré Yoba Diéga (coalition garab gui) ont changé de maires mais restent dans la mouvance présidentielle. Mais toutes les autres communes sont de bby comme Bagadaji, Dabo, Guiro Yoro Bocar, Salikégné, Thietty, Coumbacara et Médina Elhadji.



Quant au département, la coalition bby viendrait largement en tête avec le professeur Moussa Baldé.