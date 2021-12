Locales de 2022 : Le ministre de l’Intérieur rappelle les règles qui gouvernent les recours des préfets.

Les dépôts des listes pour les élections locales, prévues pour le 23 janvier 2022, ont été marqués par des recours à tout va. L’opposition a saisi des sous-préfet de recours en annulation. On aura vu, aussi, toujours durant la phase de dépôt des différentes listes pour les élections municipales et départementales, des recours des préfets devant la Cour suprême.



Dans sa prise de parole à l’Assemblée nationale, ce mardi, lors du vote du projet de budget de son département, le ministre de l’Intérieur a rappelé les règles du scrutin, notamment les conditions de participation et les recours des préfets devant la Cour suprême.



Il a manifesté sa volonté d’organiser des élections apaisées et sans de trop grandes contestations.