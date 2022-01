Locales à la Médina / Bamba Fall : « J’appelle au sens de la responsabilité de tous les Medinois pour éviter toute scène de violence »

Le maire sortant de la commune de Médina a voté ce dimanche dans le centre Nago Samb vers 12h. Pour la ville comme pour la commune de Médina, le maire sortant a accompli son vote non sans lancer un message.



« Je rends grâce à Dieu après avoir effectué mon acte citoyen. Ces élections sont un moment de passion certes, mais j’en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Que les électeurs viennent voter librement et que la volonté divine agisse. » Ces mots du maire Bamba Fall lancés quelques minutes après le passage de son adversaire de taille, Cheikh Bâ, sont aussi des mots de reconnaissance et d’appel au calme et à la sérénité à l’endroit des populations de la Médina.



Dans cette même logique, Bamba Fall tout en regrettant les scènes de violence qui ont eu lieu durant la campagne, rappelle que la Médina n’a pas besoin de violence mais d’une forte stabilité. Ainsi, il lance un appel au respect des résultats qui seront issus du scrutin de ce soir...