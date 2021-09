Locales à Vélingara : une bataille serrée entre les quatre candidats du Benno pour la mairie…

À Vélingara, pour les locales prochaines, quatre candidats de BBY sont en lice pour la candidature à la mairie. Ainsi, il y a Mamadou Oury Baïlo Diallo, El Hadj Kabiné Diané de l’APR, Ibrahima Diawadou Barry du RCD et Tabara Diallo de Rewmi. Tous ces quatre candidats appartiennent à la même coalition et veulent briguer le fauteuil municipal tandis que les partis de l’opposition observent.



Et la question que l’on se pose est comment en est-on arrivé à ce stade pour le parti au pouvoir ? En sus, il faut signaler qu’il y deux coalitions de Bby conduites respectivement par Mamadou Oury Baïlo Diallo et Ibrahima Diawadou Barry avec Kabiné Diané et Me Aliou Sow ex DG de la SAPCO au sein du département.



D’après un observateur qui souhaite garder l’anonymat, « il sera très difficile de faire entendre raisons aux candidats pour un consensus autour d’un seul candidat afin que cette coalition puisse gagner les locales. Je n’ai jamais vu une élection locale susciter autant d’intérêt pour les populations car chaque jour on enregistre de nouvelles candidatures… »





Dans la foulée, certaines voix issues de ces deux coalitions déclarent que « si la coalition nationale choisit le maire sortant comme mandataire, c’est sûr que nous irons aux élections. Le parti n’a pas à choisir pour nous, car après tout c’est une affaire locale. »



En attendant les prochaines municipales, le département de Vélingara n’a pas encore fini de livrer ses secrets, ce qui augure d'une rude bataille dans les prochains mois.