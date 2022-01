Locales à Touba - ALSAR, sous la houlette de Abdoulaye Fatim Dieng, apporte son soutien à la coalition Benno Bokk Yaakar

ALSAR était en meeting de soutien à Touba pour le compte de la coalition présidentielle. Sous la houlette de Abdoulaye Fatim Dieng, une forte mobilisation a été réussie. Alsar a invité les populations à voter pour le candidat Makhtar Diop. Le jeune leader politique donnera rendez-vous aux populations au soir de la victoire de BBY pour aborder de nouvelles perspectives pour une collaboration sociale plus nourrie et plus soutenue.