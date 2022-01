Locales à Thiaré : Le candidat Bamba Mbodj réussit le pari de la mobilisation et annonce un ambitieux programme pour changer le visage de sa commune.

Le candidat de Benno Bokk Yakaar de la commune de Thiaré (département de Kaolack) a organisé hier après-midi un méga-meeting dans cette localité.



Bamba Mbodj qui a accueilli une délégation de la coalition Benno Bokk Yakaar avec à sa tête le candidat au niveau du département, Pape Demba Bitèye, a réussi une véritable démonstration de force.



En effet, les habitants de Thiaré se sont massivement mobilisés derrière le candidat de Bby qui a partagé avec eux une partie de son programme visant à sortir cette zone de l'enclavement, à renforcer l'éclairage public, à faciliter l'électrification rurale, l'adduction d'eau, entre autres. Les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement, du sport ne sont pas non plus en reste. Les partisans du candidat ont invité les populations à voter leur liste dans la commune et celle dirigée par Pape Demba Bitèye dans le département de Kaolack.



Pape Demba Bitèye a de son côté félicité M. Mbodj d'avoir réussi à mobiliser la population autour de sa candidature aux prochaines échéances électorales...