Locales à Podor : Accueil populaire et triomphal pour Mamadou Racine Sy.

Mamadou Racine Sy, candidat de Benno Bokk Yakaar a été acceuilli hier dans une liesse populaire indescriptible dans sa ville de Podor.



Dès l'entrée de la ville, une foule immense s'est formée avec à sa tête l'ancienne députée Aminata Sall dite Astel et Assane Mbodj, le Président du comité électoral communal de Benno Bokk Yakaar.



Une fois dans son fief de Souima, avec son impressionnant cortège, Racine Sy très ému, a pris la parole en remerciant Madame le Maire Aïssata Tall Sall pour son engagement indéfectible pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yaakar.



Le leader et candidat à la mairie de la ville a promis une large victoire de plus de 80% au soir du 23 janvier 2022...