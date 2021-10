Locales à Mbacké et Touba : Le LDR/ Yessal et l’AFP rappellent à l’APR qu’elle a toujours été battue.

La Coalition Benno Bokk Yakaar est loin de bien se porter dans le département de Mbacké et ce, depuis que la date des élections locales a été fixée et les premières candidatures officialisées. Déjà, du côté de l’Apr, 03 leaders ont déjà manifesté leur désir d’occuper le fauteuil municipal de Mbacké et 03 autres lorgnent déjà celui du Conseil départemental. Une attitude qui semble n’avoir guère plu à certains partis. C’est le cas du LDR/Yessal de Modou Diagne Fada dirigé par Goumba Amar et de l’Afp de Moustapha Niasse sous la houlette de Bassirou Gaye.



Au micro de Dakaractu - Touba, Goumba Amar précisera que l’Apr, même avec son statut de capitaine de la coalition, devrait, dans le département de Mbacké, laisser la chance aux leaders des partis alliés puisque qu’elle n’a pas enregistré de victoire depuis 2012. « Les candidats issus de ce parti n’ont jamais rien gagné. Il faudrait qu’on essaie les autres. Nous sommes de cette localité, avons politiquement investi et sommes assez proches des populations. Par conséquent, nous demandons à être investis! »