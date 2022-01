Locales à Kolda : les quartiers de Hiléle, Bouna Kane et Ndiobène rassurent Mame Boye Diao.

Les habitants des quartiers de Hiléle, Bouna Kane et Ndiobène rassurent Mame Boye Diao, candidat de la coalition Nay Leer. Ils l’ont fait savoir au cours de meeting organisés dans ces lieux respectifs.



À cet effet, les jeunes n’ont pas manqué de poser leurs doléances comme l’emploi, la formation, l’assainissement entre autres. C’est une véritable assurance que les populations ont manifesté à l’endroit du candidat en scandant « Mame Boye maire! »



C’est une occasion saisie par Mame Boye Diao pour critiquer la gestion de l’équipe municipale actuelle. Cependant, il estime qu’une fois élu les jeunes seront au cœur de sa politique avant de faire de Kolda un hub touristique à l’image des grandes villes.



C’est ce qui lui as permis de dire : « nous mettrons en place un studio de production et une salle de spectacle de 500 places pour les jeunes. Ainsi, nous allons inclure les jeunes dans la politique sportive pour leur éclosion. Mais également, les loisirs ne seront pas en reste. Et pour y arriver, il va falloir voter massivement Nay Leer le 23 janvier… »



Les responsables qui ont pris la parole ont tous mis l'accent sur la manière de voter : « tous ceux qui disent qu’ils sont avec Mame Boye, devront choisir le bulletin avec la la tête de cheval. » Et le professeur Abdoul Baldé tenant le bulletin à la main, d'inviter « à ne pas se tromper de candidat car le meilleur profil c’est Mame Boye Diao que nous porterons le 23 janvier à la mairie. »



Et pour conclure, Mame Boye Diao de préciser : « nous comptons reformer les activités une fois élu car la jeunesse est la prunelle de mes yeux. C’est pourquoi, Kolda doit décoller du point de vue économique pour stimuler le développement... »