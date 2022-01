Locales à Kolda : les citoyens prennent d'assaut les bureaux de vote...

Très tôt ce dimanche matin du 23 janvier, les citoyens ont pris d'assaut les bureaux de vote pour élire les maires et conseillers départementaux. Ici au centre de vote du CEM I, les bureaux ont ouvert à huit heures à l'image des autres bureaux de la commune. Toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement du vote à savoir bulletins, urnes, isoloirs, encre, enveloppes pour un bon déroulement du vote. Mais tout ceci se déroule sous la supervision des mandataires des partis politiques et de la commission électorale autonome. Et il faut noter la présence des forces de défense pour assurer la sécurité des lieux.

Moumini Diallo vient d'accomplir son devoir citoyen. En ce sens, il soutient qu'il espère que ces locales se passeront dans un climat paisible. Et que « le meilleur gagne ».

Il faut rappeler qu'Abdoulaye Bibi Baldé, le maire sortant (bby), et Doura Baldé (Avec/Kolda debout) votent au centre du CEM I. Le candidat de Nay Leer, Mame Boye Diao, vote à l'école primaire Abdoulaye Diallo, tandis que Moussa Baldé (département) vote à Amadou Michel Diop.

Pour ce début de scrutin, aucun incident n'a été signalé. Et au moment où ces lignes sont écrites aucun leader n'est venu voter.

Actuellement, on note une ruée vers les bureaux de vote laissant entrevoir l'engouement notée durant la campagne...