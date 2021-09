Locales à Kolda : le réseau des femmes porte la candidature du mouvement Kolda debout à la mairie et au département.

Le réseau des femmes de Kolda porte la candidature du mouvement Kolda debout à la mairie et au département. Elles ont fait cette déclaration lors d’un meeting qu’elles ont organisé ce week-end au quartier Saré Moussa. Ces femmes estiment qu’elles ont été convaincues par les bonnes œuvres du président du mouvement Abdourahmane Baldé dit Doura.

Aminata S. Baldé de déclarer : « nous portons la candidature d’Abdourahmane Baldé à la mairie et au département pour les prochaines joutes électorales. Nous sommes convaincues par la volonté de notre leader à apporter un changement dans notre commune, le département voire la région. Nous avons le sentiment, en tant que femmes du réseau, qu’Abdourahmane Baldé peut faire l’affaire des populations. Il assiste les populations en matière de santé, d’éducation et de social et surtout nous les femmes, nous nous retrouvons dans le programme du mouvement… »

En réponse aux femmes, Abdourahmane Baldé de déclarer : « je vous ai vu, entendu et compris. C’est pourquoi, je serai là pour vous satisfaire. Votre doléance sera prise en compte de la manière la plus limpide… »