Locales à Kolda : la coalition « And liguey sunu gokh » gagne 10 communes dont 06 à Kolda pour son baptême du feu…

Pour son baptême du feu à une élection, la coalition « And liguey sunu gokh » a obtenu 11 communes au niveau national dont 06 dans la région de Kolda, pour 88 candidatures. Ainsi, cette coalition a fait face à la presse ce jeudi 27 janvier pour diagnostiquer ces résultats qu’elle juge « satisfaisants ».



Mais également, l'occasion a été saisie par son président Mamadou Salif Sow pour remercier les populations et réitérer son ancrage dans la mouvance présidentielle. En ce sens, il n’a pas manqué de saluer la maturité politique du sénégal en organisant des élections apaisées sans violence.



Mamadou Salif Sow d’avancer : « nous remercions les populations qui ont cru en notre programme en nous confiant la destinée des mairies. Nous saluons le climat paisible dans lequel se sont déroulées ces élections. Ceci montre que notre pays a choisi la voie de la démocratie pour obtenir le pouvoir à l’heure où notre sous-région est secouée par des coups d’État. Et nous pensons que c’est la seule voie qui mène au développement… »



Dans la foulée, il précise « malgré le jeune âge de notre parti (peps) qui n’existe que depuis deux ans, nous avons concouru le pouvoir par le vote. Et c’est pourquoi, nous allons servir les populations puisqu’elles nous ont fait confiance. Nous estimons que c’est dans l’unité que nous construirons le Fouladou et non dans la division. »



Il rappelle à ce titre que « nous avons été d’un apport considérable pour l’élection de Mame Boye Diao à la mairie et de Moussa Baldé au département. D’ailleurs, je les remercie au passage pour cette belle victoire (BBY). »



« Notre coalition est une force politique non négligeable, aujourd’hui au Fouladou. Nous sommes un pilier sur qui on peut compter dorénavant pour le développement de notre terroir. Et sur ce, nous restons à la disposition du président de la République car c’est ensemble qu’on peut développer le Sénégal … »