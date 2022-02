Locales à Kolda : Samba Mbaye dit Bath (Bby/Pld) « Abdoulaye Bibi Baldé a fait face à un conglomérat de politiciens… La coalition nay leer n’a qu'à arrêter la manipulation dans notre camp… »

Samba Mbaye dit Bath (Bby/ départemental du parti des libéraux et démocratiques) pense que le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé est sorti « gagnant » des locales. Selon lui, ce dernier a engrangé plus de voix en 2022 (environ 5.000) qu’en 2014 avec plus de (3.000). C’est pourquoi, il juge les calomnies inopportunes et prévient les vainqueurs d’arrêter « la manipulation et la récupération de conseilleurs » pour un éventuel soutien. Les locales n'ont pas fini encore de donner leur verdict car les dents commencent à grincer chez certains comme ce lieutenant d'Abdoulaye Bibi Baldé.

À l’en croire, « nous sommes contre ceux qui disent que Bibi a perdu alors que tel n’est pas le cas. D’ailleurs, je défie quiconque car le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé avait gagné en 2014 avec plus de 3.000 voix. Et aujourd’hui, il obtient environ 5.000 voix en étant deuxième face à des ténors politiques qui se sont alliés contre lui. Au contraire, il a gagné en obtenant ce score de 5.000 voix environ en 2022 contre plus de 3.000 voix en 2014. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Pour rappel, j’étais avec Fabouly Gaye en 2014 dans sa coalition… »

Revenant sur la déroute du maire sortant, il soutient que « nous savons tous qu’Abdoulaye Bibi Baldé a fait face à un conglomérat de politiciens. Maintenant, nous savons tous qu’à Kolda il n’y a pas de messie politique et la victoire de nay leer est le fruit unique de Mame Boye Diao et Fabouly Gaye. Pour preuve, c’est la coalition du « ndiaden » qui a été victorieuse et non les autres alliés venus à la dernière minute. C’est pourquoi, on doit rendre ce mérite à Fabouly Gaye pour avoir osé s’accompagner avec Mame Boye Diao à l’heure où les autres le voulaient... »

Dans la foulée, il prévient : « cependant, nous avertissons les gens de la coalition nay leer d’arrêter la manipulation dans notre camp. Ils doivent faire confiance en leur leader Mame Boye Diao. En ce sens, ils ne doivent pas appeler nos conseillers pour un éventuel soutien. Que ceux qui le font arrêtent ces pratiques », avant de préciser « je suis du camp d’Abdoulaye Bibi Baldé et je le reste! »