Locales à Kolda : Moussa Baldé (MAER/PCD), grand artisan de la victoire de BBY…

Le ministre de l’agriculture, Moussa Baldé, a été l’un des grands artisans de la victoire du bby à Kolda. Très tôt, il a compris les enjeux de cette élection en sillonnant la ville et le monde rural pour présenter les réalisations du gouvernement aux populations. Partout, il recollé les morceaux pour ramener la mouvance présidentielle vers la victoire finale. En ce sens, il a su fédérer toutes les forces vives de BBY en prêchant la bonne stratégie en tant que ministre de la région pour gagner. Tous les candidats ont reçu son soutien, il l’a d’ailleurs rappelé lors du face à face avec la presse au lendemain de sa victoire.



Sans répit, sans relâche, il n’a cessé de sillonner le monde rural en rappelant aux populations de voter pour la continuité et le développement. Il précisera lors de son meeting de précampagne à Coumbacara « voter Macky Sall c’est voter utile. » Partout, il a parlé des réalisations du président de la République aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale. Et toutes ses actions ont contribué à la large victoire du benno.



Et pour la confiance qui lui a été renouvelée par les populations, il précise : « je suis un leader accessible qui parle à tout le monde, voire ouvert. » Et cette attitude selon lui, a contribué fortement à faire de Kolda « un bastion indéfectible de BBY. »



Le président du Conseil départemental de Kolda a ramené beaucoup d’électeurs indécis dans la corbeille du BBY car bénéficiant d’une popularité auprès des populations. Pour preuve, il est présent partout aux cotés des populations dans les mariages, les baptêmes, les décès, les sinistres. Mieux, il a le sens « de l’écoute de son prochain » et œuvre pour les fils du Fouladou.



Et cette campagne n’a été qu’une formalité pour lui puisqu’il avait déjà fait l’essentiel. En tant que président du Conseil départemental, il a privilégié l’éducation, la santé et l’autonomisation des femmes. Grâce à lui, dans le monde rural aujourd’hui, les femmes deviennent de plus en plus autonomes en abandonnant le pilon au profit du moulin. Il ne faut pas oublier la mécanisation de l’agriculture, les bons rendements avec les différents programmes du ministre de l’agriculture mis au profit des populations (producteurs). Avec cette politique, la pauvreté recule davantage dans le monde rural.



Toutes ces actions font qu’aujourd’hui, il est leader affirmé et demeure l’un des grands artisans de l’ancrage du BBY et de Macky Sall dans la région de Kolda…